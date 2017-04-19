19 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:29 Знаменитой теннисистке Марии Шараповой – 30. Фотогалерея
08:41 Израильские лидеры отпраздновали Мимуну. Фоторепортаж
07:45 Супермодели Рози Хантингтон-Уайтли – 30. Фотогалерея
12:55 Пасха на крыше Храма: эфиопы празднуют в Иерусалиме. Фоторепортаж
10:12 Йозефу Ратцингеру, Папе Бенедикту XVI на покое - 90. Фотогалерея
08:20 Coachella 2017: звезды мира моды в океане музыки. Фоторепортаж
07:13 Благодатный огонь 2017: в Иерусалиме и Вифлееме. Фоторепортаж
15:02 Теракт в иерусалимском трамвае. Фоторепортаж
10:36 "Истребительнице вампиров" Саре Мишель Геллар – 40. Фотогалерея
14:08 Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Знаменитой теннисистке Марии Шараповой – 30. Фотогалерея

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

19 апреля знаменитой российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 30 лет. Вскоре после празднования юбилея она возвращается в большой спорт: завершается 15-месячная дисквалификация – Шарапова уже получила специальные приглашения на турниры в Риме, Мадриде и Штутгарте.

Напомним, что ITF дисквалифицировала бывшую первую ракетку мира за употребление запрещенного препарата мельдония.

Мария Шарапова родилась в Нягани. Начала заниматься теннисом в 4 года, когда семья жила в Сочи. Более 20 лет живет и тренируется в США. Когда Маше еще не было 15-ти, она стала самой молодой финалисткой юниорского Australian Open в истории тенниса. Она – пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница почти 40 турниров WTA и ITF, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

2002-й
2002-й
2005-й
2005-й
2012-й
2012-й
2014-й
2014-й
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 1 марта 2017 г.
Организаторы турнира в Риме выделили wild card Марии Шараповой
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 февраля 2017 г.
Организаторы турнира в Мадриде предоставили wild card Марии Шараповой
// NEWSru.co.il // Спорт // 5 октября 2016 г.
Мария Шарапова: ITF должна сделать выводы из моей дисквалификации
// NEWSru.co.il // Спорт // 4 октября 2016 г.
Сокращена дисквалификация Марии Шараповой, она сможет выступать с апреля 2017-го







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017