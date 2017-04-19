Знаменитой теннисистке Марии Шараповой – 30. Фотогалерея

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19 апреля знаменитой российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 30 лет. Вскоре после празднования юбилея она возвращается в большой спорт: завершается 15-месячная дисквалификация – Шарапова уже получила специальные приглашения на турниры в Риме, Мадриде и Штутгарте.

Напомним, что ITF дисквалифицировала бывшую первую ракетку мира за употребление запрещенного препарата мельдония.

Мария Шарапова родилась в Нягани. Начала заниматься теннисом в 4 года, когда семья жила в Сочи. Более 20 лет живет и тренируется в США. Когда Маше еще не было 15-ти, она стала самой молодой финалисткой юниорского Australian Open в истории тенниса. Она – пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница почти 40 турниров WTA и ITF, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.