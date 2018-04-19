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Парад ВВС и ВМС к 70-летию Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 14:53 блог версия для печати фото

Фото: NEWSru.co.il

19 апреля (4 ияра по еврейскому календарю) в Израиле празднуют 70-ю годовщину создания независимого еврейского государства. Одним из главных событий этого дня стал парад военно-воздушных и военно-морских сил Армии обороны Израиля.

Парад ВВС начался над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме. Затем воздушный парад с участием самолетов и вертолетов ВВС ЦАХАЛа, а также самолетов ВВС Греции, Италии, Австрии, Канады, Великобритании и Польши прошел над 100 городами и населенными пунктами страны и авиабазами. В параде участвовала аэробатическая группа ВВС Израиля. Были осуществлены десантирования в Хайфе, Тверии и Тель-Авиве.

Параллельно прошли парад военно-морских сил и праздничная регата.

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