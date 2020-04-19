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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи19 апреля 2020 г., 07:38

Освящение Благодатного огня в Иерусалиме "эпохи карантина". Фоторепортаж

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Фото: Flash90

В субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня. Впервые церемония проводилась без присутствия паломников, в соответствии с условиями карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

В храме присутствовали лишь около десяти священников, представляющих различные христианские конфессии. За происходящим наблюдала небольшая группа фотожурналистов и операторов.

После завершения церемонии в храме Гроба Господня лампады с Благодатным огнем вынесли к Яффским воротам Старого города и передали представителям дипломатических миссий и фондов, обеспечивающих доставку в свои страны. Присутствовали представители России, Украины, Грузии, Молдовы, Греции. В дальнейшем Благодатный огонь вывезли в другие государства специальными авиарейсами. Был доставлен Благодатный огонь и в Палестинскую автономию.

продолжение фоторепортажа
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