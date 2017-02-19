Новые лица Израиля. Фотопроект Марии Кашевник

Фото: Мария Кашевник. NEWSru.co.il

Израиль – непростая страна. Но попадая в Израиль, хочешь ты этого или нет, начинаешь чувствовать себя частью некой общности. До сих пор оставаясь перекрестком дорог, эта страна сегодня становится местом встречи множества людей и цивилизаций. Кто же такие современные евреи? Что их объединяет? Откуда они приезжают? И осталась ли до сих пор общая черта во внешности тех, кто сегодня называет себя евреем? Присмотритесь к людям на улице. Можете ли вы с уверенностью сказать, какой национальности этот человек? Может быть, понятие национальности уже не так важно в современном мире, ведь границы давно размыты и перемешаны. А кем вы ощущаете себя среди этих людей?