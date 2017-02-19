Новые лица Израиля. Фотопроект Марии Кашевник

Фото: Мария Кашевник. NEWSru.co.il
Израиль – непростая страна. Но попадая в Израиль, хочешь ты этого или нет,
начинаешь чувствовать себя частью некой общности. До сих пор оставаясь
перекрестком дорог, эта страна сегодня становится местом встречи множества
людей и цивилизаций. Кто же такие современные евреи? Что их объединяет?
Откуда они приезжают? И осталась ли до сих пор общая черта во внешности тех,
кто сегодня называет себя евреем? Присмотритесь к людям на улице. Можете ли вы
с уверенностью сказать, какой национальности этот человек? Может быть, понятие
национальности уже не так важно в современном мире, ведь границы давно размыты
и перемешаны. А кем вы ощущаете себя среди этих людей?
Марселло Мордох, 29 лет, Бразилия, образование - дизайнер, работает по специальности, предки - Бразилия, Япония, Греция, Польша, не верующий, соблюдает некоторые еврейские традиции
Рахель Бехар Джуниман, 39 лет, Турция, образование - социология, HR специалист в сфере интернет маркетинга, все предки из Турции, соблюдает еврейские традиции
Бенжамин Нигри, 18 лет, CША, студент Техниона, инженер, предки - Израиль, Ливан, Америка, соблюдает еврейские традиции
Ани Кочобашвили, 21 год, Грузия, образование - бизнес администрирование, студентка, все предки из Грузии, христианка, соблюдает еврейские праздники
Мулуалем Эндалью, 25 лет, Эфиопия, образование - биотехнолог, резервист, все родственники из Эфиопии, соблюдает еврейские традиции
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Анна Шойхет, 23 года, Россия, образование - пищевой технолог, работает контент менеджером, предки - Карелия, Украина, Германия, Россия, верит в Бога, без религии