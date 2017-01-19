Крещенские купания в святом Иордане и на острове Ада. Фоторепортаж

Фото: Янив Надав (Flash90) и Срджан Стеванович (Getty Images)

В дни празднования Богоявления и Крещения на реке Иордан, в районе Каср аль-Яхуд, на границе между Израилем и Хашимитским королевством, можно наблюдать за группами верующих, совершающих ритуальное купание в холодных водах реки, где, согласно Новому завету, был крещен Иисус Христос.

Но гораздо больше мужества нужно для того, чтобы окунуться в ледяную прорубь. Жители и гости Белграда 19 января совершили такое ритуальное купание на острове Ада Циганлия, на реке Сава. Впрочем, в этом году в столице Сербии "крещенские морозы" не пугали: температура воздуха и воды была около нуля градусов.