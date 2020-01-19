"Воздушный террор" из Газы: новый этап зимой 2020 года. Фоторепортаж

Фото: Али Ахмад и Абд Рахим Катиб. Flash90

На прошлой неделе возобновились запуски из сектора Газы в сторону израильской территории шаров с привязанными к ним взрывными устройствами. Сообщения об обнаружении таких связок поступали из Ашдода, Сдерота и других населенных пунктов.

Специалисты отмечают, что группировки в Газе не ставят целью поджог полей и лесов около границы с сектором (это невозможно в условиях дождливой зимы), но стремятся добиться максимального эффекта от взрыва самодельных бомб, запускаемых в сторону Израиля. Террористы используют не только презервативы и детские воздушные шарики, но и шары большого объема, способные переносить груз в несколько килограммов. Некоторые из обнаруженных взрывных устройств содержали металлические шарики, увеличивающие поражающий эффект.

Один из экспертов по арабскому террору, известный как "Абу Али", пишет в своем блоге, что, судя по сведениям, поступающим из Газы, и публикуемым в соцсетях и агентствах фотографиям и видеозаписям, к "воздушному террору" привлечены не подростки, как это было ранее, а взрослые мужчины 20-30 лет. Есть информация о том, что это боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), "Бригад Насера Салах ад-Дина" (военное крыло "Комитетов народного сопротивления") и "Бригад народного сопротивления" (боевое крыло "Демократического фронта освобождения Палестины"). Политическое руководство ХАМАСа явно "дало добро" на подобные враждебные действия против Израиля.

Командование ЦАХАЛа расценивает запуск воздушных шаров со взрывными устройствами как террористические действия. В ответ на такие запуски осуществляются удары по целям в секторе Газы.