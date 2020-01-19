Иерусалим:
7 - 9°
Тель-Авив:
11 - 14°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи19 января 2020 г., 09:33

"Воздушный террор" из Газы: новый этап зимой 2020 года. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Али Ахмад и Абд Рахим Катиб. Flash90

На прошлой неделе возобновились запуски из сектора Газы в сторону израильской территории шаров с привязанными к ним взрывными устройствами. Сообщения об обнаружении таких связок поступали из Ашдода, Сдерота и других населенных пунктов.

Специалисты отмечают, что группировки в Газе не ставят целью поджог полей и лесов около границы с сектором (это невозможно в условиях дождливой зимы), но стремятся добиться максимального эффекта от взрыва самодельных бомб, запускаемых в сторону Израиля. Террористы используют не только презервативы и детские воздушные шарики, но и шары большого объема, способные переносить груз в несколько килограммов. Некоторые из обнаруженных взрывных устройств содержали металлические шарики, увеличивающие поражающий эффект.

Один из экспертов по арабскому террору, известный как "Абу Али", пишет в своем блоге, что, судя по сведениям, поступающим из Газы, и публикуемым в соцсетях и агентствах фотографиям и видеозаписям, к "воздушному террору" привлечены не подростки, как это было ранее, а взрослые мужчины 20-30 лет. Есть информация о том, что это боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), "Бригад Насера Салах ад-Дина" (военное крыло "Комитетов народного сопротивления") и "Бригад народного сопротивления" (боевое крыло "Демократического фронта освобождения Палестины"). Политическое руководство ХАМАСа явно "дало добро" на подобные враждебные действия против Израиля.

Командование ЦАХАЛа расценивает запуск воздушных шаров со взрывными устройствами как террористические действия. В ответ на такие запуски осуществляются удары по целям в секторе Газы.

продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2020
В Сдероте найдена подозрительная связка воздушных шаров
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 января 2020
На пляже в Ашдоде обнаружены шары со взрывным устройством
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2020
В Эшколе взорвалось взрывное устройство, доставленное из Газы воздушными шарами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 января 2020
Связкой воздушных шаров в Сдерот из сектора Газы доставлено взрывное устройство


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:49 Турецкий Хэллоуин в Эдирне. Фоторепортаж
10:40 Крещенские купания в реке Иордан. Фоторепортаж
09:33 "Воздушный террор" из Газы: новый этап зимой 2020 года. Фоторепортаж
08:32 Кевину Костнеру – 65. Фотогалерея
09:04 Неделя моды в Париже: пришельцы примут землян за своих. Фоторепортаж
11:30 Разрушен форпост Куми Ури в Самарии. Фоторепортаж
09:11 Зимняя мода в Берлине: ушанки, шубы, нагота. Фоторепортаж
14:20 Остерегайся банальности: мужская мода в Милане. Фоторепортаж
11:10 Учения юных корейских "десантников и десантниц". Фоторепортаж
08:24 Флешмоб "Без штанов" в лондонском метро. Фоторепортаж
...