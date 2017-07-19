Футбол на болоте: так играют чемпионы мира. Фоторепортаж

Фото: Мария Кашевник. facebook.com/maria.kashevnik и swampsoccer.ru

На этой неделе россияне стали победителями проходившего в Финляндии чемпионата мира по необычному виду спорта – футболу на болоте.

Накануне, в конце июня, в Ленинградской области определялся чемпион России. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж, подготовленный во время этих соревнований.

О футболе на болоте знают пока не многие, но эта игра набирает популярность в разных странах. Правила футбола на болоте не отличаются от обычного футбола, единственная разница – время каждого тайма меньше. Но замены происходят гораздо чаще, поэтому, создавая свою команду, надо позаботиться о скамейке запасных. За один день проводится и групповой этап и финалы. Организаторы предоставляют несколько подготовленных полей, размеченных и очищенных от коряг, а также судейскую бригаду для проведения турнира. Гости и болельщики размещаются вокруг "болот".