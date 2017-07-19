"День гнева" в Иерусалиме: протесты и молитвы. Фоторепортаж

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Организация ФАТХ объявила 19 июля "днем гнева" в знак протеста против решения властей Израиля установить металлодетекторы у входа на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима. Это решение было принято после теракта 14 июля, в результате которого погибли двое израильских пограничников.

Иерусалимский муфтий шейх Мухаммад Хусейн призвал мусульман отказаться от посещения Храмовой горы до тех пор, пока не будут убраны металлодетекторы. "Молитва того, кто согласится на такие проверки, не будет принята Аллахом", – заявил муфтий.

В четверг акции протеста переросли в столкновения мусульман с полицией. Палестинские источники утверждают, что десятки арабов получили ранения и травмы.