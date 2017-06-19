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Полу Маккартни, основателю культовой рок-группы The Beatles – 75 лет. Фотогалерея

время публикации: 21:02 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Легендарному британскому композитору Полу Маккартни, одному из основателей культовой рок-группы The Beatles, исполнилось 75 лет. По случаю юбилея королева Великобритании Елизавета II наградила сэра Пола Орденом кавалеров почета – наградой, которую имеют не более 65 человек, одновременно живущих на этой планете.

Маккартни, который является кавалером ордена Британской империи, неоднократно становился обладателем премии "Грэмми".В 2011 году он был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Сэра Пола неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннеса как самого успешного музыканта и композитора нашего времени. 60 записанным им дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных кавер-версий – более 3700. Mull of Kintyre (Wings), ставший в 1977 году первым в истории британским синглом, тираж которого только в Соединенном Королевстве достиг двухмиллионной отметки, по-прежнему возглавляет список британских бестселлеров всех времен.

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