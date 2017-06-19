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Певице и танцовщице Поле Абдул – 55. Фотогалерея

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images и Flash90

19 июня исполнилось 55 лет знаменитой американской певице, танцовщице, хореографу, актрисе, телеведущей и продюсеру Поле Абдул.

Пола Джули Абдул родилась в Сан-Фернандо (Калифорния) в семье торговца Гарри Абдула и пианистки Лорейн Райкис, работавшей ассистенткой известного американского режиссера Билли Уайлдера. Ее отец родился в семье сефардских евреев в Алеппо (Сирия), эмигрироваших сначала в Бразилию, а затем в США. Мать выросла в ашкеназской еврейской семье с российскими корнями, проживавшей в Канаде. Ее дедушка по материнской линии был родом из волынского местечка Катербург, бабушка – из семьи евреев, живших в России, напоминает Википедия. Певица говорит, что соблюдает еврейские традиции.

В 1980-е годы Абдул прошла путь от чирлидера "Лос-Анджелес Лейкерс" до хореографа кумиров MTV, после чего, в конце 1980-х годов, занялась сольной карьерой. Шесть раз возглавлявшая главный чарт США Billboard Hot 100, Абдул - одна из пяти певиц, которым больше всего раз удавалось сделать это. Она получила "Грэмми" в категории «Лучший видеоклип» за Opposites Attract, а также Primetime Emmy Award за выдающиеся достижения в хореографии. Альбомы Абдул были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. В 2000-х годах Пола в течение восьми лет входила в жюри телешоу American Idol. Она снялась в 12 фильмах и сериалах.

В октябре 2013-го Пола Абдул находилась в Израиле, где устроила запоздалую церемонию бат-мицвы, встречалась с президентом Шимоном Перезом и Узи Ландау, занимавшим тогда пост министра туризма.

Пола продолжает выступать и записывать новые альбомы. В настояшее время она гастролирует в рамках проекта The Total Package Tour.

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