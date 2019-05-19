Финал "Евровидения-2019" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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В ночь на воскресенье, 19 мая, в Тель-Авиве завершился 64-й международный конкурс эстрадной песни "Евровидение". В нем принимала участие 41 страна.

В финале "Евровидения-2019" за победу боролись 26 стран, 20 из которых определились по результатам полуфиналов, прошедших 14 и 16 мая. Вместе с ними в финале участвовал Израиль, победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Лиссабоне, и организатор нынешнего "Евровидения", а также страны "Большой пятерки": Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Финал конкурса проходил в комплексе EXPO в "Ганей Тааруха". Шоу открылось выступлениями нескольких израильских исполнителей, одерживавших в прошлом победы на конкурсах "Евровидения". Перед зрителями выступила также знаменитая американская певица Мадонна.

Победитель конкурса был определен по результатам смешанного голосования (профессиональное жюри и телезрители).

Победу на "Евровидении-2019" одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший композицию под названием "Arcade" и набравший 492 балла.

Второе место досталось представителю Италии Махмуду с песней "Soldi" (465 баллов). Третье место занял россиянин Сергей Лазарев с композицией "Scream" (369 баллов). В первую пятерку вошли также Швейцария (360 баллов) и Норвегия (338 баллов).

Представитель Израиля Коби Марими, исполнивший песню "Home", набрал 47 баллов и занял 23-е место.

Полная запись финального шоу "Евровидение-2019" (около 4 часов)