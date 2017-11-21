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Фоторепортажи

Адар Гандельсман: из ЦАХАЛа на конкурс "Мисс Вселенная". Фотогалерея

время публикации: 19 ноября 2017 г., 07:32 | последнее обновление: 20 ноября 2017 г., 11:25 блог версия для печати фото

Фото: Итан Таль и Михаль Нахмиас (пресс-служба "Мисс Израиль"), Софья Зубцовская (NEWSru.co.il), Патрик Пратер и Бенджамин Аскинас (пресс-служба "Мисс Вселенная")

Вечером 26 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится финал Miss Universe 2017. Израиль на этом конкурсе представляет военнослужащая ЦАХАЛа и начинающая модель Адар Гандельсман.

14 ноября в Токио состоялся конкурс Miss International 2017, Израиль в нем участия не принимал. На прошедшем в Китае 18 ноября конкурсе Miss World 2017 израильтянка Ротем Раби не дошла до финала. И теперь внимание израильских СМИ обращено на Адар.

На прошлой неделе многие американские и арабские издания писали про парное "селфи" израильтянки Адар Гандельсман и "Мисс Ирак" Сары Идан, призвавших к миру и любви. При этом упоминалось о том, что Адар выросла в Ашкелоне в семье репатриантов из Бразилии, в настоящее время служит в ЦАХАЛе, получив право на месячный отпуск для участия в конкурсе "Мисс Вселенная". Гандельсман – профессиональная модель, сотрудничает с благотворительной организацией, помогающей детям-инвалидам.

Пресс-служба Miss Universe опубликовала фотографии о пребывании Адар Гандельсман в Лас-Вегасе. В том числе, несколько снимков с шоу в "национальных костюмах". Израильтянка выбрала костюм "Чудо-женщины" (Wonder Woman), роль которой в одноименном голливудском фильме сыграла израильская актриса Галь Гадот, обладательница титула "Мисс Израиль 2004".

Адар Гандельсман (слева) и Ротем Раби
Адар Гандельсман (слева) и Ротем Раби
Адар Гандельсман (слева)
Адар Гандельсман (слева)
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