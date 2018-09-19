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Фоторепортажи

Джереми Айронсу, аристократу и джентльмену, 70 лет. Фотогалерея

время публикации: 19 сентября 2018 г., 12:14 | последнее обновление: 19 сентября 2018 г., 14:03 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

19 сентября знаменитому британскому актеру Джереми Айронсу, обладателю "Оскара", исполнилось 70. Критики не раз называли Айронса воплощением аристократизма на экране, а его имя в титрах всегда означает высокое качество фильма.

Накануне юбилея актера на экраны вышла трагикомедия под названием "Работа актера над собой" (An Actor Prepares), которое должно напомнить зрителю об одноименном труде К. С. Станиславского.

Герой фильма – всемирно известный, эгоцентричный и пьющий актер Аттикус Смит. Ему, как и Айронсу, ровно 70 лет. Однако в отличие от своего героя, Айронс, всю жизнь работавший над собой, встречает юбилей в отличной форме – он ведет здоровый образ жизни, занимается конным спортом, парусным и горным туризмом, более двадцати лет ездит на мотоцикле. В марте этого года Джереми и его жена, актриса Шинейд Кьюсак, отметили 40 лет совместной жизни.

За свою жизнь Джереми Айронс исполнил более пятидесяти различных ролей в кино, за которые неоднократно удостаивался многочисленных кинематографических премий и номинаций.



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