"Пытка шашлыками" для голодающих террористов. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш. Flash90

В четверг, 20 апреля, представители молодежного крыла правой партии "Ихуд Леуми" собрались около тюрьмы "Офер", в которой содержатся террористы, объявившие голодовку. Они установили несколько мангалов и жарили на них мясо. В уведомлении о мероприятии, опубликованном накануне, организаторы подчеркивали, что своими действиями хотят "доставить удовольствие объявившим голодовку".

В партии "Ихуд Леуми" призывают власти ужесточить условия содержания террористов с целью добиться возвращения тел погибших военнослужащих ЦАХАЛа Орона Шауля и Адара Гольдина.