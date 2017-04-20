20 апреля 2017 г.
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Фоторепортажи

"Пытка шашлыками" для голодающих террористов. Фоторепортаж

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото

Фото: Адас Паруш. Flash90

В четверг, 20 апреля, представители молодежного крыла правой партии "Ихуд Леуми" собрались около тюрьмы "Офер", в которой содержатся террористы, объявившие голодовку. Они установили несколько мангалов и жарили на них мясо. В уведомлении о мероприятии, опубликованном накануне, организаторы подчеркивали, что своими действиями хотят "доставить удовольствие объявившим голодовку".

В партии "Ихуд Леуми" призывают власти ужесточить условия содержания террористов с целью добиться возвращения тел погибших военнослужащих ЦАХАЛа Орона Шауля и Адара Гольдина.

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