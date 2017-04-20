Джулия Робертс и другие "самые красивые на Земле". Фотогалерея

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49-летняя американская актриса Джулия Робертс стала первой, кто в пятый раз удостоился титула "Самый красивый человек на Земле" по версии журнала People. Этот титул ей присваивали в 1991, 2000, 2005, 2010 и 2017 годах.

Титул "Самый красивый человек на Земле" редакция People присваивает с 1990 года. Первой этого титула была удостоена Мишель Пфайффер. Трижды титул доставался мужчинам Мелу Гибсону (1996), Том Крузу (1997) и Леонардо ДиКаприо (1998). В остальные годы первыми в списке Most Beautiful People были женщины.