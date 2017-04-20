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Фоторепортажи

Джулия Робертс и другие "самые красивые на Земле". Фотогалерея

время публикации: 08:04 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

49-летняя американская актриса Джулия Робертс стала первой, кто в пятый раз удостоился титула "Самый красивый человек на Земле" по версии журнала People. Этот титул ей присваивали в 1991, 2000, 2005, 2010 и 2017 годах.

Титул "Самый красивый человек на Земле" редакция People присваивает с 1990 года. Первой этого титула была удостоена Мишель Пфайффер. Трижды титул доставался мужчинам Мелу Гибсону (1996), Том Крузу (1997) и Леонардо ДиКаприо (1998). В остальные годы первыми в списке Most Beautiful People были женщины.

Джулия Робертс – 2017
Джулия Робертс – 2017
Дженнифер Энистон – 2016
Дженнифер Энистон – 2016
Сандра Буллок – 2015
Сандра Буллок – 2015
Лупита Нионго – 2014
Лупита Нионго – 2014
Гвинет Пэлтроу – 2013
Гвинет Пэлтроу – 2013
Бейонсе – 2012
Бейонсе – 2012
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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 18 мая 2016 г.
People En Espanol опубликовал список "50 самых красивых людей"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 15 марта 2016 г.
Вручение наград People Style Awards: Бар Рафаэли и Шварценеггер







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Четверг, 20 апреля 2017 г.
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