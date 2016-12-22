Знаменитому "магу" Ури Геллеру – 70 лет. Фотогалерея

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20 декабря исполнилось 70 лет со дня рождения одного из самых успешных и скандально известных израильтян – Ури Геллера. Его называют магом и экстрасенсом, уникальным иллюзионистом и дешевым фокусником, гением и шарлатаном. В памяти многих Ури Геллер – "тот, который остановил Биг Бен", а такие фокусы не снились даже Давиду Копперфильду. Он обещал оживить Ариэля Шарона и защитить Израиль от ракет террористов. Многие вероят в его всесилие.

Последние 30 лет Геллер живет в Англии или на Кипре, хотя появляется и в Израиле, пишет книги и вращается в высшем свете. Про себя он говорит, что заработал достаточно денег, чтобы теперь его оставили в покое.

Ури Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его родители – родом из Австро-Венгрии. Мать Ури, как утверждается в его официальной биографии, была дальней родственницей Зигмунда Фрейда. Свое имя Ури получил в честь кузена, которого незадолго до его рождения насмерть сбил автобус.

По семейной легенде, когда Ури было пять лет, он копался на лужайке около дома их арабских соседей, и вдруг – яркий луч света, пробившийся сквозь тучи, повалил его в траву. Мальчик побежал к матери, чтобы рассказать о случившемся – она успокоила его, усадила за стол и дала тарелку супа; ребенок схватил металлическую ложку – ложка начала гнуться и сгибалась до тех пор, пока не сломалась.

Мать Ури рассказывала не раз, как развивались фантастические способности мальчика. При этом она всякий раз подчеркивала, что ребенок мог унаследовать талант чародея от Зигмунда Фрейда.

Позже семья переехала на Кипр, где Ури окончил школу. Потом он вернулся в Израиль, и в 80-е годы говорил журналистам, что во время Шестидневной войны служил в воздушно-десантных войсках и даже был ранен. Впрочем, ранение не помешало Ури Геллеру в 1968-69 годах подрабатывать фотомоделью.

В 1969-м Геллер начал выступать в роли фокусника – сначала на детских утренниках, потом в ночных клубах – и вскоре его имя знал каждый израильтянин. Пик популярности Ури Геллера приходится на 70-е годы, когда его магические фокусы уже могли видеть телезрители во всем мире. Арсенал Геллера был невероятным: он двигал предметы взглядом, находил воду с помощью ивового прутика, угадывал мысли на расстоянии, останавливал или разгонял часы и, конечно же, гнул – на радость зрителей – вилки и ложки.

Для многих в те годы само слово "экстрасенс" ассоциировалось, прежде всего, с именем Ури Геллера. Но уже тогда скептики называли его шарлатаном и аферистом, а в доказательство своих слов приводили примеры, когда у Геллера не получался тот или иной "фокус".

В 80-х годах Геллер отказался от частых выступлений. Взялся писать статьи и книги. Поселился в Англии. Стал почетным членом многих престижных клубов. Ездил на антикварном "кадиллаке", разукрашенном гнутыми столовыми приборами. Он не скрывает того, что ему нравится быть звездой. Ему нравится вращаться в кругу знаменитостей. И кем бы он ни был на самом деле, он – олицетворение Успеха.