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Знаменитой певице Риханне - 30. Фотогалерея

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images, Flash90

20 февраля исполнилось 30 лет одной из самых титулованных, богатых и сексуальных певиц – Риханне (Рианне).

Риханна (Робин Риханна Фенти) родилась в Сент-Майкле, Барбадос. Петь начала примерно с семи лет. Вскоре после окончания школы она познакомилась с известным продюсером Эваном Роджерсом. Работая с ним, Риханна перебралась в США, где вышел ее первый альбом. На сегодняшний день она – одна из самых успешных и востребованных певиц не только в Америке, но и во всем мире. Риханна является вторым артистом и первой певицей с Барбадоса, получившей премию "Грэмми" (за песню "Umbrella" в 2008 году). В 2009-м журнал Glamour назвал ее "Женщиной года". Многократно она оказывалась в топах рейтингов самых сексуальных женщин мира по версии журналов Maxim, FHM и других.

Личное состояние певицы оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

В мае 2010-го и в октябре 2013-го Риханна гастролировала в Израиле.

2005-й
2005-й
2010-й
2010-й
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