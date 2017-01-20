"Голубки надежды", защитницы Израиля. Фотофильм Хаято Мацумото

Редакция NEWSru.co.il представляет фотофильм и галерею работ известного японского фотографа Хаято Мацумото. В фильме звучит песня Светланы и Александра Менделевых.

Израиль вынужден защищаться. Ежедневно, ежечасно. Защищать свои границы, свои дома и семьи, своих друзей и гостей. В израильской армии, пограничной службе, полиции женщины служат наравне с мужчинами, исполняя долг перед государством и его гражданами. Они гордятся своей службой. Другого выбора у них нет.

Мне дважды довелось побывать в Израиле. И повсюду я встречал очаровательных женщин в армейской или полицейской форме, чьих-то дочерей, сестер, жен, матерей. Особенно часто их видишь в Иерусалиме.

Можно долго рассуждать о том, должна ли женщина вообще брать в руки оружие. Израильтянки вынуждены это делать. Такова необходимость. Такова историческая традиция.

Среди призываемых на срочную службу в Израиле юношей и девушек почти поровну. При этом среди общего личного состава израильской армии, погранслужбы, полиции около трети – женщины. Всего в силовых структурах Израиля служат примерно 70 тысяч женщин.

Только с октября 2015 года, после начала "интифады ножей", террористами в Израиле и на территории Иудеи и Самарии были убиты 45 граждан, в их числе трое сотрудников полиции и пограничной службы и девять военнослужащих. Среди 12 солдат, курсантов и полицейских, убитых при исполнении служебных обязанностей, – четыре девушки – каждая третья из погибших.

Но, как это ни парадоксально, Иерусалим и Израиль в целом, по сравнению с другими странами, относительно безопасны и для граждан, и для туристов. И в этом немалая заслуга героинь моего фильма – защитниц Израиля, голубок надежды.

Автор выражает особую благодарность майору Михаилу Зингерману, представителю пресс-службы полиции, за помощь в этом проекте.