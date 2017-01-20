20 января 2017 г.
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Фоторепортажи

Инаугурация Дональда Трампа. Фоторепортаж

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 19:51 блог версия для печати фото

20 января в Вашингтоне были приведены к присяге вице-президент Майк Пенс и президент Дональд Трамп. На мероприятие прибыли многочисленные гости, включая бывших президентов Барака Обаму, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Джимми Картера. В этот день в американской столице имели место беспорядки, в которых участвовали сотни человек.

После присяги Дональд Трамп выступил с речью, в ходе которой пообещал, что в своей политике будет руководствоваться исключительно интересами американского народа. Трамп также пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм.

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