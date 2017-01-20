Инаугурация Дональда Трампа. Фоторепортаж

20 января в Вашингтоне были приведены к присяге вице-президент Майк Пенс и президент Дональд Трамп. На мероприятие прибыли многочисленные гости, включая бывших президентов Барака Обаму, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Джимми Картера. В этот день в американской столице имели место беспорядки, в которых участвовали сотни человек.

После присяги Дональд Трамп выступил с речью, в ходе которой пообещал, что в своей политике будет руководствоваться исключительно интересами американского народа. Трамп также пообещал уничтожить радикальный исламский терроризм.