Огонь и сидр против зимней тьмы. Церемония в Вустершире. Фоторепортаж

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В маленьком городке Тенбери графства Вустершир прошла церемония в честь яблонь и сидра, алкогольного напитка на основе яблочного сока, изготавливаемого местной пивоварней Hobsons. Церемония традиционно проходит в темные январские дни, чтобы ее участники смогли разогнать мрак огнями, а зимнюю хандру – сидром.

Участники торжества помещают кусок рождественского пирога, пропитанный сидром, на ветку яблони, а также проливают напиток на землю. После этого мужчины исполняют старинный английский танец "моррис", а затем начинается факельное шествие.





