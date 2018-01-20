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Огонь и сидр против зимней тьмы. Церемония в Вустершире. Фоторепортаж

время публикации: 13:11 | последнее обновление: 14:13 блог версия для печати фото

Фото: Метт Кэрди. Getty Images

В маленьком городке Тенбери графства Вустершир прошла церемония в честь яблонь и сидра, алкогольного напитка на основе яблочного сока, изготавливаемого местной пивоварней Hobsons. Церемония традиционно проходит в темные январские дни, чтобы ее участники смогли разогнать мрак огнями, а зимнюю хандру – сидром.

Участники торжества помещают кусок рождественского пирога, пропитанный сидром, на ветку яблони, а также проливают напиток на землю. После этого мужчины исполняют старинный английский танец "моррис", а затем начинается факельное шествие.



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