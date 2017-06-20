Знаменитой актрисе Николь Кидман - 50. Фотогалерея

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20 июня исполнилось 50 лет знаменитой голливудской актрисе и продюсеру Николь Кидман. Она родилась на Гавайских островах в семье австралийцев, выросла в Австралии, начала там актерскую карьеру и добилась известности. Но подлинная слава пришла к Николь в Голливуде, где в 1990 году она снялась в фильме "Дни грома" вместе со своим будущим мужем Томом Крузом.

В общей сложности, почти за 35 лет кинокарьеры Кидман снялась примерно в 70 фильмах и сериалах, в числе которых такие картины, как "Бэтмен навсегда", "Портрет леди", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Другие", "Часы" (где она сыграла писательницу Вирджинию Вулф), "Австралия", "Кроличья нора" и т.д. На свои актерские работы Николь была удостоена премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и множества других наград.

В годы замужества Николь Кидман с Томом Крузом они усыновили двух детей – девочку и мальчика. В настоящее время замужем за певцом Китом Урбаном, в этом браке у нее родились две дочери (вторая с помощью суррогатной матери).