20 марта 2017 г.
последняя новость: 21:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:43 Дорожные войны "харедим": акции протеста против ареста Петрова. Фоторепортаж
16:21 Неделя моды в Стамбуле началась с показа интимной коллекции. Фоторепортаж
07:59 Первые красавицы 20-го Малагского кинофестиваля. Фоторепортаж
11:48 Акции протеста работников гостелерадио в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж
07:40 Легендарный музыкант Чак Берри: 1926-2017. Фотогалерея
09:30 Arnold Classic 2017: австралийский раунд. Фоторепортаж
11:17 Иерусалимский марафон 2017. Фоторепортаж
09:24 "Розовая вечеринка" с моделями Victoria's Secret в Мексике. Фоторепортаж
17:56 Путешествие на воздушном шаре. Фоторепортаж
17:17 Неделя Моды Гинди в Тель-Авиве открывает сезон Fashion Week по всему миру
Фоторепортажи

Дорожные войны "харедим": акции протеста против ареста Петрова. Фоторепортаж

время публикации: 20:43 | последнее обновление: 20:50 блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и пресс-службы полиции

В понедельник, 20 марта, сотни представителей радикального "Иерусалимского крыла" ультраортодоксальных евреев, возглавляемого раввином Шмуэлем Ойербахом, предприняли серию попыток перекрытия дорог в Иерусалиме, Бней-Браке и других городах.

Последователи Ойербаха добиваются освобождения двух арестованных за дезертирство членов общины, один из которых – Авраам Дов Петров, является сыном правой руки Ойербаха раввина Йосефа Петрова.

Петров-младший был задержан полицией Израиля при попытке сорвать Иерусалимский марафон, а когда проверка показала, что он не явился в военкомат, чтобы получить открепление от армии, полицейские передали его военной полиции как дезертира. Военный суд приговорил его к двум неделям военной тюрьмы.

Участники акций протеста перекрывали движение по шоссе номер 1, на перекрестке Бейт-Даган, на трамвайных путях в Иерусалиме, на шоссе 25. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Десятки правонарушителей задержаны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 20 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017