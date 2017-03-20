Дорожные войны "харедим": акции протеста против ареста Петрова. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-службы полиции

В понедельник, 20 марта, сотни представителей радикального "Иерусалимского крыла" ультраортодоксальных евреев, возглавляемого раввином Шмуэлем Ойербахом, предприняли серию попыток перекрытия дорог в Иерусалиме, Бней-Браке и других городах.

Последователи Ойербаха добиваются освобождения двух арестованных за дезертирство членов общины, один из которых – Авраам Дов Петров, является сыном правой руки Ойербаха раввина Йосефа Петрова.

Петров-младший был задержан полицией Израиля при попытке сорвать Иерусалимский марафон, а когда проверка показала, что он не явился в военкомат, чтобы получить открепление от армии, полицейские передали его военной полиции как дезертира. Военный суд приговорил его к двум неделям военной тюрьмы.

Участники акций протеста перекрывали движение по шоссе номер 1, на перекрестке Бейт-Даган, на трамвайных путях в Иерусалиме, на шоссе 25. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы. Десятки правонарушителей задержаны.