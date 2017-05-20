Пиппа вышла замуж: все, как у Кейт. Фоторепортаж

В субботу, 20 мая, Филиппа Шарлотта Миддлтон, более известная как "Пиппа", младшая сестра Кэтрин, герцогини Кембриджской (супруги принца Уильяма), вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса. По мнению наблюдателей, многое в свадьбе младшей сестры напоминало о свадьбе старшей - даже фасон подвенечного платья и "главный" поцелуй.