20 мая 2017 г.
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Фоторепортажи

Пиппа вышла замуж: все, как у Кейт. Фоторепортаж

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото

В субботу, 20 мая, Филиппа Шарлотта Миддлтон, более известная как "Пиппа", младшая сестра Кэтрин, герцогини Кембриджской (супруги принца Уильяма), вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса. По мнению наблюдателей, многое в свадьбе младшей сестры напоминало о свадьбе старшей - даже фасон подвенечного платья и "главный" поцелуй.

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