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Извержение вулкана Килауэа на Гавайях: ужасающая красота. Фоторепортаж

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото

Фото: Марио Тама. Getty Images

На острове Гавайи продолжается извержение Килауэа, который считается одним из самых активных вулканов на планете. Потоками лавы уничтожены десятки домов, эвакуированы тысячи жителей острова.

Те, кого не коснулась эвакуация, с тревогой и надеждой наблюдают за величественным и ужасающим извержением.

В настоящее время вулкан Килауэа продолжает извергаться и выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров.

По мнению вулканологов, это извержение может растянуться на многие недели.

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