Извержение вулкана Килауэа на Гавайях: ужасающая красота. Фоторепортаж

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На острове Гавайи продолжается извержение Килауэа, который считается одним из самых активных вулканов на планете. Потоками лавы уничтожены десятки домов, эвакуированы тысячи жителей острова.

Те, кого не коснулась эвакуация, с тревогой и надеждой наблюдают за величественным и ужасающим извержением.

В настоящее время вулкан Килауэа продолжает извергаться и выбрасывать в атмосферу пепел на высоту до 9 тысяч метров.

По мнению вулканологов, это извержение может растянуться на многие недели.