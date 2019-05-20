Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Фоторепортаж

Фото: Getty Images и пресс-служба президента Украины

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

После принесения присяги Зеленскому были вручены символы президентской власти: булава, гербовая печать и штандарт.

Новому президенту были представлены командующие родов войск вооруженных сил Украины.

На церемонии присутствовали главы пяти государств, руководство NATO и ЕС, послы и дипломаты. Представители России приглашение на инаугурацию Зеленского не получили.

В своем выступлении после принесения присяги Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портреты, а портреты своих детей, и перед каждым решением "смотреть детям в глаза".