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Фоторепортажи

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Фоторепортаж

время публикации: 20 мая 2019 г., 15:47 | последнее обновление: 20 мая 2019 г., 15:56 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images и пресс-служба президента Украины

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

После принесения присяги Зеленскому были вручены символы президентской власти: булава, гербовая печать и штандарт.

Новому президенту были представлены командующие родов войск вооруженных сил Украины.

На церемонии присутствовали главы пяти государств, руководство NATO и ЕС, послы и дипломаты. Представители России приглашение на инаугурацию Зеленского не получили.

В своем выступлении после принесения присяги Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портреты, а портреты своих детей, и перед каждым решением "смотреть детям в глаза".

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