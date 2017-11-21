American Music Awards 2017: шоу на высоте. Фоторепортаж

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В воскресенье, 19 ноября, в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония American Music Awards 2017, на которой были вручены награды самим коммерчески успешным исполнителям, которых выбрали зрители и поклонники путем голосования.

Премия AMA считается одной из самых главных в США и является основным конкурентом Grammy, а также других музыкальных наград.

Одним из самых запоминающихся моментов нынешней церемонии стало необычное представление Пинк: 38-летняя певица исполнила рискованный танец на стене 34-этажного отеля JW Marriott, подвешенная на стропах вместе с остальными танцорами.