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Фоторепортажи

Самые необычные национальные костюмы на конкурсе "Мисс Вселенная 2017"

время публикации: 20 ноября 2017 г., 12:03 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото

Фото: пресс-служба конкурса Miss Universe

Вечером 26 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится финал Miss Universe 2017. На этой неделе прошел предварительный конкурс, на котором все участницы предстали в национальных костюмах.

Так, например, израильтянка Адар Гандельсман вышла на сцену в костюме "Чудо-женщины" (Wonder Woman), роль которой в одноименном голливудском фильме сыграла израильская актриса Галь Гадот, обладательница титула "Мисс Израиль 2004". Отметим, что и Ротем Раби, представлявшая Израиль на конкурсе "Мисс Мира 2017", на конкурс национальных костюмов пришла в образе Wonder Woman.

Предлагаем вниманию читателей самые необычные национальные костюмы, показанные на конкурсе "Мисс Вселенная 2017".

Таиланд
Таиланд
Россия
Россия
Бельгия
Бельгия
Франция
Франция
Гондурас
Гондурас
Барбадос
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