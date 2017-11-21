Первое азиатское шоу Victoria's Secret. Фоторепортаж из Шанхая

Фото: Getty Images

В понедельник, 20 ноября, в Шанхае на сцене Mercedes-Benz Arena состоялось ежегодное шоу модельного агентства Victoria's Secret, которое считается одним из наиболее значимых событий в мире моды. Впервые оно проводилось в Азии. На 28 ноября намечена телетрансляция этого шоу.

В этом году самый дорогой бюстгальтер Champagne Night Fantasy Bra стоимостью 2 миллиона долларов представила бразильская модель Лаис Рибейро. В шоу приняли участие 55 "ангелов", среди них такие известные модели, как Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Белла Хадид, Лили Олдридж, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Карли Клосс, Айден Кертисс, Алесия Мораис, Грейс Бол и другие.

К огорчению организаторов и участников, некоторым моделям, в том числе из России и Украины, не удалось принять участие в шоу из-за проблем с получением китайской визы.

Западные СМИ отмечают, что сама идея проведения шоу Victoria's Secret в Шанхае многим представлялась проблематичной из-за ограничений, которые накладывают власти КНР на работу журналистов. Наличие цензуры привело к тому, что многие СМИ решили не направлять своих корреспондентов в Китай.