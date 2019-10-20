Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане. Фоторепортаж

В субботу, 19 октября, в парке Леуми в Рамат-Гане прошла выставка автомобилей 70-х годов, организованная "Клубом пяти". На выставке были представлены десятки коллекционных автомобилей и мотоциклов различных марок. Хромированные детали, кожаные сиденья, деревянные рули раритетных авто блестели новизной, словно только вчера сошли с конвейеров.

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