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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 октября 2019 г., 07:18

Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Александр Ханин

В субботу, 19 октября, в парке Леуми в Рамат-Гане прошла выставка автомобилей 70-х годов, организованная "Клубом пяти". На выставке были представлены десятки коллекционных автомобилей и мотоциклов различных марок. Хромированные детали, кожаные сиденья, деревянные рули раритетных авто блестели новизной, словно только вчера сошли с конвейеров.

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане.

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

 
   
 
 
Выставка коллекционных автомобилей в Рамат-Гане

продолжение фоторепортажа
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