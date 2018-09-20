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Создателю "Игры престолов" Джорджу Мартину - 70. Фотогалерея

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

20 сентября исполнилось 70 лет одному из самых известных современных американских писателей-фантастов – Джорджу Рэймонду Ричарду Мартину, автору десятков книг, в том числе фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Пламени", по которому снимается сериал "Игра престолов".

Он родился в Бейонне (штат Нью-Джерси, США), в семье портового грузчика. Еще школьником начал писать и продавать соседским детям страшные истории. Старшеклассником публиковался в любительских фэнских журналах. Дипломированный журналист, шахматист. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. С 80-х работает сценаристом в Голливуде.

Публикация цикла "Песнь Льда и Пламени" принесла ему всемирную славу, а экранизация "Игры престолов" компанией HBO сделала его одним из самых богатых, влиятельных и титулованных писателей Америки.

Джордж Мартин
Джордж Мартин
Джордж Мартин и актер Кит Харингтон
Джордж Мартин и актер Кит Харингтон
Роуз Лесли, Джордж Мартин, Эмилия Кларк
Роуз Лесли, Джордж Мартин, Эмилия Кларк
Писатели Джо Лансдейл и Джордж Мартин
Писатели Джо Лансдейл и Джордж Мартин
Джордж Мартин и актриса Софи Тернер
Джордж Мартин и актриса Софи Тернер
Джордж Мартин на презентации Playboy
Джордж Мартин на презентации Playboy
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// NEWSru.co.il // Досуг // 7 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 8 июня 2014 г.
Джордж Мартин признался, что не планирует издание восьмого тома своего романа





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Четверг, 20 сентября 2018 г.
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