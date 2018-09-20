Создателю "Игры престолов" Джорджу Мартину - 70. Фотогалерея

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20 сентября исполнилось 70 лет одному из самых известных современных американских писателей-фантастов – Джорджу Рэймонду Ричарду Мартину, автору десятков книг, в том числе фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Пламени", по которому снимается сериал "Игра престолов".

Он родился в Бейонне (штат Нью-Джерси, США), в семье портового грузчика. Еще школьником начал писать и продавать соседским детям страшные истории. Старшеклассником публиковался в любительских фэнских журналах. Дипломированный журналист, шахматист. В 1970-1980-е годы получил известность благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. С 80-х работает сценаристом в Голливуде.

Публикация цикла "Песнь Льда и Пламени" принесла ему всемирную славу, а экранизация "Игры престолов" компанией HBO сделала его одним из самых богатых, влиятельных и титулованных писателей Америки.