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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 апреля 2020 г., 13:10

Израиль отмечает День памяти жертв Катастрофы и героизма евреев. Фоторепортаж

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Фото: Flash90, пресс-служба МАДА

День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа) ежегодно отмечается в Израиле 27 нисана по еврейскому календарю (20-21 апреля).

В 10:00 в Израиле прозвучала траурная сирена в память о жертвах Холокоста.

Обычно в этот день проходят церемонии в иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", около мемориала участникам восстания в Варшавском гетто, в учебных заведениях, общественных организациях и на военных базах. Однако из-за эпидемии коронавируса в этом году мемориальные мероприятия проводятся без публики, многие церемонии транслируются в записи, а некоторые отменены.

Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев. Подробности

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