Знаменитой актрисе Джейн Фонде - 80. Фотогалерея

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21 декабря исполнилось 80 лет знаменитой американской актрисе Джейн Фонде, обладательнице двух "Оскаров", четырех "Золотых глобусов" и множества других кинематографических наград.

Она родилась в Нью-Йорке в семье актёра Генри Фонды и "светской львицы" Френсис Форд Брокоу (в девичестве Сеймур). Дочь назвали в честь леди Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII, являвшейся далёкой родственницей матери. Джейн Фонда обучалась в нью-йоркской Актёрской студии, после чего стала моделью и одновременно работала в театре.

Джейн Фонда началась сниматься в кино в 1960 году, сыграв в "Невероятной истории". В общей сложности, она сыграла в 50 фильмах, среди которых такие картины, как "На следующее утро", "На золотом пруду", "Китайский синдром", "Возвращение домой", "Джулия", "Клют", "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?" В начале 90-х Джейн объявила об уходе из кино, но в начале 2000-х вернулась на съемочную площадку. В 2015 году Джейн Фонда снялась сразу в трех кинокартинах.

Известна как создательница комплекса упражнений по аэробике, который стал невероятно популярным не только в США, но и во всем мире.