Будущие танкистки: девичье пополнение ЦАХАЛа. Фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Выпускницы курсов подготовки командиров танковых экипажей и корректировщиков артиллерийского огня, а также новые девушки-инструкторы курсов по подготовке командиров подразделений пехотных войск, приступили к службе в рядах Армии обороны Израиля.

Особое внимание СМИ было уделено пилотному проекту ЦАХАЛа, в рамках которого первые 13 девушек, призванные около года назад, были направлены на курсы танкистов. Проект предусматривает возможное формирование в будущем женских танковых экипажей.