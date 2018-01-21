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Фоторепортажи

Будущие танкистки: девичье пополнение ЦАХАЛа. Фоторепортаж

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Выпускницы курсов подготовки командиров танковых экипажей и корректировщиков артиллерийского огня, а также новые девушки-инструкторы курсов по подготовке командиров подразделений пехотных войск, приступили к службе в рядах Армии обороны Израиля.

Особое внимание СМИ было уделено пилотному проекту ЦАХАЛа, в рамках которого первые 13 девушек, призванные около года назад, были направлены на курсы танкистов. Проект предусматривает возможное формирование в будущем женских танковых экипажей.

Первые 13 танкисток ЦАХАЛа
Первые 13 танкисток ЦАХАЛа
Выпускницы артиллерийских курсов
Выпускницы артиллерийских курсов
Вручение беретов будущим инструкторам курсов по подготовке командиров подразделений пехотных войск
Вручение беретов будущим инструкторам курсов по подготовке командиров подразделений пехотных войск
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