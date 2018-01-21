Годовщину инаугурации Трампа американцы отметили "женскими маршами". Фоторепортаж

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В субботу, 20 января, сотни тысяч американцев вышли на демонстрации протеста, приуроченные к первой годовщине деятельности Дональда Трампа на посту президента США.

В "Женских маршах" участвовали не только женщины, но и мужчины. Акции прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Сент-Луисе и других городах.

Среди участников были замечены активистки различных женских организаций, движения #MeToo, объединившего женщин, пострадавших от сексуальных домогательств, ЛГБТ-сообщества, движений за борьбу против расизма, исламофобии и т.д.