Стартовали скачки в Аскоте: соревнуются лошади и дамские шляпки

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В третий вторник июня, согласно традиции, которой в этом году исполнилось 306 лет, на ипподроме Беркшира стартовал пятидневный марафон – скачки Royal Ascot, на которых присутствует королева и другие члены монаршей семьи Соединенного Королевства, а также зарубежные политики и короли.

Согласно традиционному дресс-коду, дамы на этом мероприятии появляются в живописных, экзотических шляпах, которые меняются каждый день и которым уделяется едва ли не больше внимания, чем наездникам. Лучшую шляпу Аскота выбирает английская королева, вкусу которой британцы привыкли доверять.

Главной сенсацией первого дня стало появление экипажа с герцогиней Кембриджской и принцем Уильямом. Кейт была в белом кружевном платье от модного дома Alexander McQueen и воздушной белой шляпке – живое воплощение элегантности и красоты, особенно на фоне пышных разноцветных шляп других дам, украшенных перьями, цветами и бабочками.