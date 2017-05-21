Тегеран празднует победу Роухани. Фоторепортаж

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Вечером 20 мая десятки тысяч граждан Исламской республики Иран вышли на улицы Тегерана, чтобы принять участие в праздничных шествиях в честь победы на президентских выборах Хасана Роухани.

68-летний Хасан Роухани избран на второй президентский срок, победив в первом туре. За Роухани было отдано 57% голосов, за его основного соперника аятоллу Ибрахима Раиси – 38,5%.

Роухани считается менее консервативным политиком, чем Раиси, кандидатуру которого поддерживал верховный аятолла, духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

Всего на выборах проголосовали около 40 миллионов иранцев, что означает беспрецедентно высокую явку избирателей (71%).

Согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.