День Иерусалима: традиционный "Марш с флагами" в эпоху коронавируса. Фоторепортаж

Фото: Flash90

В традиционном "Марше с флагами", который проводится каждый год в израильской столице по случаю Дня Иерусалима, приняли участие более двух тысячи человек.

В этом году, по решению БАГАЦа, "марш" проходил в ограниченном формате в связи с эпидемией коронавируса. В то время, как колонна автомобилей в сопровождении грузовика с музыкой проехала мимо Кнессета, ворот Старого города и завершила движение на площадке возле Стены Плача, около тысячи человек образовали "живую цепь" вокруг стен Старого города, стоя друг от друга на расстоянии двух метров.