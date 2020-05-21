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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 мая 2020 г., 20:51

День Иерусалима: традиционный "Марш с флагами" в эпоху коронавируса. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

В традиционном "Марше с флагами", который проводится каждый год в израильской столице по случаю Дня Иерусалима, приняли участие более двух тысячи человек.

В этом году, по решению БАГАЦа, "марш" проходил в ограниченном формате в связи с эпидемией коронавируса. В то время, как колонна автомобилей в сопровождении грузовика с музыкой проехала мимо Кнессета, ворот Старого города и завершила движение на площадке возле Стены Плача, около тысячи человек образовали "живую цепь" вокруг стен Старого города, стоя друг от друга на расстоянии двух метров.

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