Израильские спасатели прибыли в Мексику. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолет службы тыла ЦАХАЛа, на борту которого находится команда израильских спасателей, в четверг, 21 сентября, приземлился в Мексике.

В команду входит 71 специалист. Значительную часть делегации (25 человек) составляют инженеры, задачей которых будет определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.

Остальная часть делегации будет оказывать помощь пострадавшим и, при необходимости, будет заниматься разбором завалов.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что часть членов команды были вызваны срочным приказом о мобилизации ("цав 8").

Команду возглавляет командир спасательного подразделения полковник запаса Дуди Мизрахи.