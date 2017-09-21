Израильские спасатели прибыли в Мексику. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛа
Самолет службы тыла ЦАХАЛа, на борту которого находится команда израильских спасателей, в четверг, 21 сентября, приземлился в Мексике.
В команду входит 71 специалист. Значительную часть делегации (25 человек) составляют инженеры, задачей которых будет определение зданий, которые необходимо снести, и тех, которые можно отремонтировать.
Остальная часть делегации будет оказывать помощь пострадавшим и, при необходимости, будет заниматься разбором завалов.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что часть членов команды были вызваны срочным приказом о мобилизации ("цав 8").
Команду возглавляет командир спасательного подразделения полковник запаса Дуди Мизрахи.