Теракт около Маале-Адумим: ранен пограничник, нападавший убит. Фоторепортаж

Фото: Оливер Фитуси. Flash90

Утром в среду, 22 апреля, на контрольно-пропускном пункте около Маале-Адумим араб ранил одного из израильских пограничников. Террорист застрелен.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, говорят, что 20-летний боец Б. получил колотое ранение средней тяжести в верхнюю часть тела. Пострадавший доставлен в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Врачи отмечают, что пострадавший в сознании, он был помещен в отделение интенсивной терапии, но позже его перевели к обычное отделение.

Пресс-служба пограничной полиции (МАГАВ) передает: араб подъехал к КПП "Абу Дис" на минивэне Ford с палестинскими номерными знаками и сбил одного из пограничников, а затем напал на него, другие пограничники открыли огонь по водителю. На месте происшествия найдено самодельное взрывное устройство трубчатого типа, вызван сапер.

На минивэне есть наклейка "VIP", возможно автомобиль предназначался для перевозки неких привилегированных персон.

Террорист, выскочивший из автомобиля, был вооружен ножницами, а не ножом, как предполагалось ранее. Он успел нанести несколько ударов.

Отметим, что речь идет о первом подобном нападении за последние два месяца.

Опубликована видеозапись происшествия. По ней видно, что водитель минивэна преднамеренно сбил пограничника на КПП, затем выскочил из машины и нанес ему несколько ранений.

Агентство Maan опубликовало имя террориста: Ибрагим Мухаммад Ибрагим Хиджаз Халса (25 лет).

В социальных сетях было распространено также "прощальное видео" Ибрагима, где он говорит, что решил стать шахидом потому, что у него возник тяжелый конфликт с двоюродным братом.