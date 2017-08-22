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"Великое американское затмение": миллионы наблюдателей и ошибка Трампа. Фоторепортаж

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:55 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

21 августа миллионы американцев наблюдали полное солнечное затмение, которое называют "Великим американским затмением", поскольку оно стало первым солнечным затмением со времени образования Америки (1776 год), полную фазу которого можно было наблюдать исключительно в США и Канаде. Предыдущее такое особенное полное солнечное затмение, видимое только с этой территории, произошло 13 июня 1257 года.

За "Великим американским затмением" наблюдали миллионы людей. Специалисты по всем телеканалам предупреждали, что во время затмения на солнце нельзя смотреть невооруженным глазом, и даже обычных солнцезащитных очков мало, настоятельно рекомендовалось использовать специальные очки, продающиеся в планетариях, супермаркетах и киосках, или стекло для сварочных работ. Но президент США Дональд Трамп, видимо, не слышал этих предупреждений и поначалу попытался разглядывать затемненное светило без очков (чем вызвал насмешки в социальных сетях), затем он все же надел специальные очки, которые также были у членов его семьи и представителей администрации Белого дома. Отметим, что в Вашингтоне наблюдалось неполное затмение (на 80%). Полным затмение было в Орегоне, Вайоминге, Айдахо, Небраске, Канзасе, Айове и Южной Каролине.

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