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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 декабря 2019 г., 13:22

Грибной сезон в Израиле: декабрь 2019. Фотогалерея

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Фото читателей NEWSru.co.il

В редакцию NEWSru.co.il приходят письма с фотографиями "грибной охоты". Читатели вновь спешат поделиться своими фотовпечатлениями от сбора грибов в Израиле в нынешнем сезоне.

Судя по публикациям в социальных сетях, особенно успешным для многих поход по грибы был в минувшие выходные, когда земля прогрелась в течение нескольких солнечных дней после дождей.

Мы обращаемся к нашим читателям с предложением присылать фотографии грибной охоты в декабре 2019 года (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

- Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il

Лучшие снимки "возглавят рейтинг" фоторепортажа, созданного на основе снимков, присланных читателями. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким фотографиям.

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

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