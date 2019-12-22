Boeing летит в космос: запуск первого космического аппарата Starliner. Фоторепортаж

Getty Images. Фото: Джо Рэдл и Джоэл Ковски

20 декабря 2019 года корпорация Boeing запустила свой первый космический аппарат Starliner. Запуск был произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V российскими двигателями РД-180.

После того, как Starliner успешно отделился от ракеты-носителя, произошёл непредвиденный сбой в системе расчета полетного времени корабля. В результате этого сбоя было израсходовано много топлива, нужного для планировавшейся на следующий день стыковки с МКС. Кроме того, произошло непредвиденный перебой сеанса связи с кораблём, из-за которого был пропущен момент включения двигателей для выхода на орбиту сближения с МКС. В НАСА полагают, что сеансу связи помешали коммуникационные спутники, в зазоре между полями покрытия которых в этот момент находился Starliner.

В итоге, было принято решение отменить стыковку корабля с МКС и попытаться вывести аппарат Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю в течение 48 часов. Позднее двигатели корабля все же включились и подняли перигей орбиты до 187 км.

Компания Boeing в 2014 году стала одним из двух победителей конкурса в рамках подпрограммы Commercial Crew Transportation Capability и получила контракт от NASA на сумму 4,2 миллиарда долларов США для разработки корабля и его сертификации для полётов к МКС.

Миссия корабля с экипажем была запланирована на первый квартал 2020 года, но из-за не полного выполнения программы первого полёта Starliner, очевидно будет сдвинута на более поздний срок.