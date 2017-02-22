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Добровольцы восстанавливают еврейское кладбище в Миссури, разрушенное вандалами

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 21:21 блог версия для печати фото

Фото: Майкл Томас. Getty Images

Неизвестные вандалы разрушили и осквернили антисемитскими граффити около 200 надгробий на кладбище"Хесед шель Эмет" в пригороде Сент-Луиса – старейшем еврейском кладбище в штате Миссури, открытом в 1893 году.

Восстановительные работы проводят местные добровольцы. Отметим, что американские мусульмане инициировали кампанию по сбору средств на восстановление надгробий. Это начинание поддержала британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, которая на своей странице в социальной сети Twitter назвала его "прекрасным". Ее "твит" собрал уже более 30.000 "лайков".

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