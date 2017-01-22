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"Русалка" из Израиля и другие участницы "Мисс Вселенная". Фотогалерея

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото

Фото: Miss Universe, missuniverse.com

30 января в городе Пасай (остров Лусон, Филиппины) в концертном зале Asia Arena состоится финальное шоу конкурса "Мисс Вселенная 2016". Израиль на этом конкурсе представляет 18-летняя Ям Касперс-Аншель из Герцлии, учившаяся в классе для выдающихся детей и специализировавшаяся в области психологии. Ее "морское" имя неслучайно, до пяти лет она жила вместе с родителями на яхте. С детства увлекается дайвингом и конным спортом (серебряная медаль на чемпионате Израиля в 2014 году). В скором времени Ям призывается на службу в ЦАХАЛе.

В этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" участвуют представительницы 86 стран.

Конкурс "Мисс Вселенная" будет проводиться на Филиппинах впервые за последние 22 года. Проведение "Мисс Вселенная" на Филиппинах выглядит вполне логичным на фоне успехов филиппинских красавиц на международных конкурсах последних лет (ими завоеваны титулы Miss International 2016, Miss Universe 2015, Miss World 2013, Miss Earth 2014-2015 и др.) Кроме того, организаторы Miss Universe чувствовали свою вину перед филиппинкой Пией Алонсо Вуртсбах, обладательницей титула "Мисс Вселенная 2015" после того, как корону ошибочно вручили колумбийке.

Редакция NEWSru.co.il благодарит организаторов конкурса "Мисс Вселенная" за предоставленные фотоматериалы.

Ям Касперс-Аншель (Израиль)
Ям Касперс-Аншель (Израиль)
Камила Барраза (Косово), Кейти Дреннан (Панама) и Мэри Эстер (Кения)
Камила Барраза (Косово), Кейти Дреннан (Панама) и Мэри Эстер (Кения)
Магдалена Кохендет (Уругвай)
Магдалена Кохендет (Уругвай)
Эстефания Берналь (Аргентина)
Эстефания Берналь (Аргентина)
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