"Женские марши" против Трампа: от США до Антарктиды. Фоторепортаж

Фото: Getty Images

В международном марше за права женщин, который по сути являлся акцией протеста против избрания Дональда Трампа на пост президента США, в общей сложности приняли участие несколько миллионов человек.

По оценкам организаторов, в Вашингтоне на "Женский марш" вышли около полумиллиона человек. Примерно столько же участников было в Нью-Йорке. От 500 до 750 тысяч человек приняли участие в марше в Лос-Анджелесе. До 150 тысяч человек участвовали в марше в Чикаго, примерно столько же – в Бостоне. Десятки тысяч человек участвовали в "женских маршах" в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Среди участников марша в Вашингтоне были такие знаменитости, как певица Мадонна, режиссер Майкл мур, актрисы Америка Феррера, Эшли Джадд и другие.

"Женские марши" против Трампа, вступившего в должность президента США 20 января, прошли также в Японии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Германии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Финляндии и других странах. "Марш женщин" состоялся даже в Антарктиде.

#womensMarchAntarctica (still photo from our march video in Paradise Bay this morning) video to come Thursday pic.twitter.com/HDidWCXuQm