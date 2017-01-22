22 января 2017 г.
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"Женские марши" против Трампа: от США до Антарктиды. Фоторепортаж

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В международном марше за права женщин, который по сути являлся акцией протеста против избрания Дональда Трампа на пост президента США, в общей сложности приняли участие несколько миллионов человек.

По оценкам организаторов, в Вашингтоне на "Женский марш" вышли около полумиллиона человек. Примерно столько же участников было в Нью-Йорке. От 500 до 750 тысяч человек приняли участие в марше в Лос-Анджелесе. До 150 тысяч человек участвовали в марше в Чикаго, примерно столько же – в Бостоне. Десятки тысяч человек участвовали в "женских маршах" в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Среди участников марша в Вашингтоне были такие знаменитости, как певица Мадонна, режиссер Майкл мур, актрисы Америка Феррера, Эшли Джадд и другие.

"Женские марши" против Трампа, вступившего в должность президента США 20 января, прошли также в Японии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Германии, Франции, Италии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Финляндии и других странах. "Марш женщин" состоялся даже в Антарктиде.

Вашингтон, США
Вашингтон, США
Окленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Сиэтл, США
Сиэтл, США
Мельбурн, Австралия
Мельбурн, Австралия
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
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"Женский марш" против Трампа в Вашингтоне: Мадонна использовала нецензурную лексику







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