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Грибной сезон 2018 в Израиле. Фотогалерея

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото

Фото читателей NEWSru.co.il и Flash90

Нынешний грибной сезон был неровным: первые маслята в лесах Израиля, как обычно, появились в ноябре, но на фоне декабрьской засухи их было немного, ситуация изменилась после январских обильных дождей.

По сложившейся традиции, мы обращаемся к нашим читателям с предложением поделиться своими фотовпечатлениями от сбора грибов в Израиле в этом сезоне (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

- Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il

Лучшие снимки "возглавят рейтинг" фоторепортажа, созданного на основе снимков, присланных читателями. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким фотографиям.

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее: масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы его отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Этот гриб растет на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любит прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Эти грибы можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

Бен Шемен
Бен Шемен
Лес Кола возле Эльада
Лес Кола возле Эльада
Clathrus ruber в лесу Бен Шемен
Clathrus ruber в лесу Бен Шемен
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