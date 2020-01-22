Разбомбленная Сирия. Фоторепортаж израильского агентства из Алеппо и Идлиба

Фото: Али Сирия. Flash90

Израильское агентство Flash90 опубликовало серию фотографий, сделанных 15-21 января в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, пострадавших от воздушных бомбардировок, осуществляемых российской военной авиацией.

Имя автора указано как "Али Сирия". Очевидно, речь идет о псевдониме.

На этих снимках показаны деревня Кафр Нуран (на севере провинции Алеппо), деревня Аль-Джина (южнее города Алеппо), лагерь беженцев около городка Аль-Атариб (к западу от Алеппо), город Идлиб (центр одноименной мухафазы) и город Эриха (к югу от Идлиба).

Отметим, что российская авиация продолжает наносить удары по целям в провинциях Алеппо и Идлиб. Только за последние сутки, по данным агентства Reuters, жертвами таких ударов стали не менее 40 человек. Источники в Сирии заявляют, что большинство погибших и пострадавших – мирные граждане.

Министерство обороны РФ настаивает на том, что боевые действия в Сирии ведутся исключительно против террористических группировок.