18+
22 июня 2019 г.
последняя новость: 20:19
Мессия из Нигерии на пути в Назарет
На Ближнем Востоке возникает еще один фронт
Трамп моргнул первым
История в Деталях, ?35: «Столица черной магии»
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Приключения Светланы Лободы
Израильская антиутопия стала фестивальным хитомi
20-секундное видео спасло девочке жизнь
Израиль ищет рычаги давления на ХАМАС
Власть, хочешь сниматься в кино?
Кто нападает на Верховный суд
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:49 Мерил Стрип, одна из величайших актрис, отмечает юбилей. Фотогалерея
09:14 "Новая эра сексуальных инноваций": вечеринка Playboy для взрослых. Фоторепортаж
07:11 Royal Highland Show: лучшие буренки и барашки Шотландии. Фоторепортаж
09:56 Париж подхватил эстафету недели мужской моды. Фоторепортаж
07:49 Royal Ascot: состязание скакунов и шляпок. Фоторепортаж
12:30 Ничего обычного: мужские модели Миланской недели моды. Фоторепортаж
11:35 Первые красавицы церемонии MTV Movie & TV Awards. Фоторепортаж
08:56 Стар, да удал: гонка хот-родов на побережье Британии. Фоторепортаж
13:43 Побережье Газы: реальность "ближневосточного Сингапура". Фоторепортаж
13:14 Мода в стиле рок: показ Плейна в Милане. Фоторепортаж
Загрузка...
Фоторепортажи

Мерил Стрип, одна из величайших актрис, отмечает юбилей. Фотогалерея

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 19:56 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

22 июня исполнилось 70 лет Мерил Стрип, признанной критиками одной из величайших актрис современности. Мерил всегда подчеркивает, что не боится своего возраста, тем более, что с годами она не утратила ни своей красоты, ни своей популярности. Что касается профессии, то сегодня Стрип востребована так же, как и 30 лет назад.

Мерил Стрип – трехкратная обладательница премии "Оскар" (21 номинация за актерскую работу - больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа), а также премий "Эмми", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус"(31 номинация), "Сезар" и т.д.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

1980г.
1980г.
В фильме "Женщина французского лейтенанта", 1981г.
В фильме "Женщина французского лейтенанта", 1981г.
С Аланом Альда, 1980г.
С Аланом Альда, 1980г.
В фильме "Чертополох", 1987г.
В фильме "Чертополох", 1987г.
2004г.
2004г.
2004г.
2004г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 22 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019