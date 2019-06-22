Мерил Стрип, одна из величайших актрис, отмечает юбилей. Фотогалерея

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22 июня исполнилось 70 лет Мерил Стрип, признанной критиками одной из величайших актрис современности. Мерил всегда подчеркивает, что не боится своего возраста, тем более, что с годами она не утратила ни своей красоты, ни своей популярности. Что касается профессии, то сегодня Стрип востребована так же, как и 30 лет назад.

Мерил Стрип – трехкратная обладательница премии "Оскар" (21 номинация за актерскую работу - больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа), а также премий "Эмми", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус"(31 номинация), "Сезар" и т.д.



