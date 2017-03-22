В Храме Гроба Господня торжественно открыта обновленная Кувуклия

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

В среду, 22 марта, после длительной реставрации в Храме Гроба Господня, расположенном в Старом городе Иерусалима, была вновь открыта для доступа посетителей Кувуклия – купольная часовня, заключающая в себе Гроб Господень, величайшую христианскую святыню.

На торжественной церемонии в честь открытия обновленной Кувуклии присутствовали министр связи Цахи Анегби и другие представители израильских властей, в также лидеры греческой, армянской и римско-католической конфессий.

Реставрация Кувуклии, проводившейся впервые за последние 200 лет, длилась около девяти месяцев. Ее стоимость составила 3,7 млн долларов.

Автор фотографий благодарит настоятеля монастыря Св. Архангелов в Иерусалиме, Вартапета Гевонда Оганесяна за помощь в организации съемок

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