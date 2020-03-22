Первый шаббат в условиях "полного" карантина в Израиле. Фоторепортаж

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В ночь на пятницу, 20 марта, правительство Израиля утвердило новые постановления о чрезвычайном положении, вводящие в стране "полный карантин". Было объявлено о штрафных санкциях за его нарушение. При этом многие предписания звучали неоднозначно и допускали различные трактовки. Так, например, хотя минздрав настаивал на запрете посещать пляжи и парки, в постановлении правительства было сказано о возможности "выходить для занятия спортом группой не более пяти человек". Также было разрешено "ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, если не отходить далеко от места проживания", но не было прописано, что такое "ненадолго" и "недалеко". Кроме того, в постановлении был такой пункт: "Разрешается выходить по другим неотложным делам, которые не нашли отражения в данном перечне". Разрешался и выход "для участия в демонстрациях" (если участников не более 10, и они будут стоять поодаль друг от друга). От тех, кто выходил из дома, требовалось соблюдение дистанции в два метра от других людей, при этом членам одной семьи, вышедших из дома вместе, разрешалось идти вместе.

Утром в субботу, 21 марта, когда небо прояснилось, тысячи израильтян вышли на улицы, на пляжи и в парки – чтобы немного отдохнуть от "карантина" вместе со своими близкими. Днём полиция сообщила, что в Тель-Авиве условия "полного карантина" нарушаются во многих районах города, в том числе на площади Рабина, в парке Яркон и на побережье Средиземного моря. Полиция иногда призывала граждан соблюдать условия карантина и разойтись по домам, но, как правило, эти призывы игнорировались.

В Старом городе Иерусалима в субботу было безлюдно: магазины закрыты, туристов нет. Но в арабских кварталах Иерусалима магазины были открыты, многие местные жители вели себя так, будто карантин не объявлен.

Полиция сообщает, что за минувшие выходные было возбуждено 117 уголовных дел, связанных с нарушениями условий карантина. Еще 18 расследований начаты по факту распространения дезинформации, связанной с эпидемией.

Велика вероятность, что правительство вскоре ужесточит карантинные меры. Но сомнительно, что правоохранительным органам удастся полностью контролировать ситуацию и добиться всеобщего выполнения требований властей.